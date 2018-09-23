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Поветкин отказал нокауту от Джошуа в тяжести

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Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Со здоровьем все нормально, только рассечение зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально», — отметил 39-летний россиянин.

Бой между Поветкиным и Джошуа прошел в ночь на 23 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли». В седьмом раунде российский спортсмен сперва был отправлен в нокдаун, а после нокаутирован. Поветкину сразу после поединка потребовалась помощь медиков.

Джошуа успешно защитил три чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Британец провел 22 поединка в карьере, в каждом из которых побеждал (в 21 случае — нокаутом).

Поветкин был впервые нокаутирован. Для россиянина поражение на «Уэмбли» стало вторым в карьере. Также россиянин одержал 34 победы (24 — нокаутом).

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