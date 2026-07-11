Заподозренный в шпионаже в пользу России итальянец опроверг передачу секретов

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ итальянец отверг обвинения в передаче документов

Два итальянца подозреваются властями страны в якобы шпионаже в пользу России. Адвокат одного из них, Гавино Рауля Пираса, сообщил, что его подзащитный отверг факт передачи каких-либо документов, содержащих секретную информацию. Пирас добровольно ответил на вопросы следствия, чтобы прояснить свою позицию, отметил Франческо Ваккаро в беседе с ТАСС.

Юрист также уточнил, что защита пока не ходатайствовала об отмене меры пресечения в отношении Пираса, который содержится под домашним арестом.

В начале недели La Repubblica написала, что двое бывших сотрудников спецслужб были задержаны в Риме, а еще в отношении пяти человек «ведется расследование по различным статьям», в том числе по подозрению в «раскрытии информации, распространение которой запрещено». Главным подозреваемым итальянские силовики считают 59-летнего бывшего сотрудника местной нацразведки.

Позднее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства РФ. 9 июня им дали три дня на то, чтобы покинуть страну. Российский посол в Италии назвал целью этой высылки стремление «максимально ограничить влияние России в Италии». В МИД РФ пообещали дать на указанный шаг «соответствующий ответ».