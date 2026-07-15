Рики Мартин отменил концерт в Грузии за день до выступления

Певец Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси за сутки до выступления

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси, назначенный на 16 июля. Об этом организаторы выступления сообщили в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что решение об отмене принято самим артистом по причинам, неизвестным организаторам. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.

В мае сообщалось, что на концерте Рики Мартина в Черногории неизвестный распылил газ прямо возле сцены. Фанаты артиста, которые попытались переместиться от места распыления, спровоцировали давку. В итоге некоторые гости мероприятия были госпитализированы на скорой помощи.