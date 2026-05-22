Россиян залили слезоточивым газом на концерте Рики Мартина

Российские зрители пострадали на концерте певца Рики Мартина в Черногории

На концерте Рики Мартина в Черногории распылили слезоточивый газ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, пострадали 10 россиян. Пуэрториканский артист выступал в Подгорице, где неизвестный распылил газ прямо возле сцены. Некоторым было тяжело дышать, появились острая боль и жжение в глазах, слезотечение, кашель. Фанаты Мартина, которые попытались сместись от места распыления, спровоцировали давку. В итоге некоторые гости мероприятия были госпитализированы на скорой помощи, которая дежурила у зала.

Уточняется, что концерт был приостановлен. После паузы шоу продолжилось, однако часть зрителей покинула зал, так что культовому артисту пришлось выступать на полупустой площадке.

Ранее солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом. Плетнева сообщила, что встала на ноги после падения и продолжила выступать.