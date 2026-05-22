19:29, 22 мая 2026Мир

На Западе отреагировали на удар ВСУ по общежитию луганского колледжа

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Украину за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Я самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске. Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный Украиной», — написал он.

Политик потребовал от лидеров Европейского союза публичного осуждения атаки, которая была направлена против мирных граждан. Он также отметил, что Евросоюзу следует прекратить передачу вооружений Украине, поскольку Киев не соблюдает международные соглашения о запрете на атаки по гражданским целям.

Ранее президент России Владимир Путин дал указание Минобороны предложить ответ на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Путин также подчеркнул, что удар по колледжу не был случайным.

