Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:30, 22 мая 2026Экономика

На ПМЭФ покажут новый российский самолет

Путину сообщили, что новый пассажирский самолет Ил-114-300 будет показан на ПМЭФ
Дмитрий Воронин
СюжетПМЭФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 будет продемонстрирован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в начале июня. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину выпускник программы «Время героев», первый замдиректора филиала ОАК — Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина Денис Погодин. Его цитирует ТАСС.

Погодин рассказал, что является директором программы Ил-114, отметив, что перед отраслью стоит задача обеспечить технологический суверенитет и выпуск новых отечественных самолетов. По его словам, лайнер, о котором идет речь, является практическим шагом в этом направлении.

«На Петербургском международном экономическом форуме планируем показать самолет, и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и осмотрели его лично», — сказал Погодин на встрече главы государства с выпускниками первого потока программы.

В «Ростехе» рассчитывают сертифицировать Ил-114-300 в текущем году. «Со следующего года, даже в этом году, первые машины уже сдадим», — пообещал недавно глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что самолет испытывают в том числе в условиях экстремальных морозов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Российская актриса описала свой конфуз на красной дорожке фразой «на бедрах сиськи»

    Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты и оказался задержан в Азии

    Пентагон опубликовал десятки новых видео с НЛО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok