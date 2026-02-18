Реклама

Экономика
17:02, 18 февраля 2026Экономика

Новый российский самолет испытают в условиях экстремальных морозов

Ил-114-300 испытают при температуре до минус 50 градусов в Якутии
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Новый российский турбовинтовой самолет Ил-114-300, являющихся модернизированной версией Ил-114, испытают в условиях морозов до минус 50 градусов. Об этом рассказал управляющий директор компании «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Даниил Бренерман, которого цитирует ТАСС.

В Якутии, где Ил-114-300, проходит программу испытаний, температура опускалась до минус 43-45 градусов. По словам топ-менеджера, чтобы достичь заявленной отметки, планируется в дальнейшем вернуться к испытаниям в республике, сделав это «в конце этого года или в самом начале следующего — в очередной сезон самых экстремальных морозов».

Сертифицировать самолет планируется в первом квартале 2026 года. Контракты на поставки авиакомпаниям, как ожидается, будут заключены уже в феврале.

В начале этой недели сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать факторы формирования стоимости производства и эксплуатации Ил-114-300 с целью снижения уровня цен при сохранении требуемых показателей качества и безопасности.

