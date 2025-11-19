Экономика
Перенос сроков сертификации российских самолетов подтвердили

Глава Росавиации Ядров понадеялся на сертификацию Ил-114-300 до апреля 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Сертификация нового российского самолета Ил-114-300 может завершиться в первом квартале 2026 года, остальные машины пройдут все необходимые испытания позже. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает РИА Новости.

«Первый тип, который, наверное, получит сертификат, я в этом уверен, — это машина Ил-114», — указал он на форсайт-сессии в рамках форума «Транспортная неделя». По его словам, самолет уже выполнил 190 полетов из необходимых 270-ти.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, которая должна заменить на внутренних линиях советские Ан-24 и иностранные модели самолетов TR72 и Bombardier Dash 8.

Ранее о переносе сертификации Ил-114-300 и SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, на начало 2026-го рассказал глава «Ростеха» (управляет Объединенной авиастроительной корпорацией) Сергей Чемезов.

Летом глава Минпромторга Антон Алиханов утверждал, что поставки самолетов Ил-114-300 заказчикам начнутся в августе 2026 года. В то же время из протокола совещания в Минтрансе стало известно, что летно-технические характеристики машины не соответствуют плановым.

Испытания Ил-144-300 возобновились весной 2024 года. До этого они были прекращены из-за проблем с двигателем, неполадки в котором привели к крушению военно-транспортного самолета Ил-112.

