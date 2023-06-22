Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем

РБК: ОАК перенесет поставку самолетов Ил-114-300 из-за необходимости доработать двигатель

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не сможет до конца 2023 года выполнить контракт на поставку трех новых региональных самолетов Ил-114-300 на общую сумму 4,32 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами госкорпорации, пишет РБК.

По словам собеседника издания, производитель не успел устранить проблемы с новым двигателем, в связи с чем его необходимо дорабатывать. Представитель ОАК Станислав Зуев подтвердил, что сроки перенесут, но не уточнил, сколько времени потребуется на решение задачи.

Самолеты должна была получить Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), это был первый и пока единственный твердый контракт. Руководитель пресс-службы ГТЛК Галина Цыганова заявила, что компания держит ситуацию под контролем и находится в контакте с производителем, но не ответила по существу вопроса.

Первый полет Ил-114-300 совершил в декабре 2020 года, после чего стало известно о контракте с ГТЛК. Спустя полгода было подписано соглашение о намерениях по использованию самолетов дальневосточным перевозчиком «Аврора». На тот момент опытный образец самолета проходил летные испытания, а на заводе шла сборка по серийным технологиям.

Ситуация изменилась в августе 2021 года, когда в Подмосковье разбился прототип военно-транспортного самолета Ил-112В. В ОАК предположили, что причиной инцидента стало возгорание правого двигателя ТВ7-117СТ производства «ОДК-Климов» — того же, что используется в Ил-114-300. Вскоре после этого вице-премьер Юрий Борисов (в настоящее время — руководитель «Роскосмоса») подтвердил, что двигатель пока к эксплуатации не пригоден, его надо доводить до рабочего состояния.

Представитель ОАК утверждает, что на авиазаводе в Луховицах изготовлены для Ил-114-300. Один из них начнет испытания, когда будут получены необходимые разрешения. Возможные сроки в компании не уточнили.

Ранее сообщалось, что Китай исключил Россию из совместного проекта широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который задумывался как конкурент лайнерам от Boeing и Airbus. В настоящее время китайская COMAC осталась единственным разработчиков модели в сотрудничестве с западными компаниями, том числе Rolls-Royce и GE.