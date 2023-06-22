Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета

The Air Current: Китай полностью исключил Россию из проекта совместного самолета CR929

Совместный китайско-российский проект широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который задумывался как конкурент лайнерам от Boeing и Airbus, потерпел неудачу. Все российские наработки Китай поменял на технологические решения от западных компаний. Об этом со ссылкой на представителя отрасли пишет The Air Current.

Издание указывает, что на авиасалоне в Ле-Бурже самолет вместимостью 280 пассажиров был представлен как полностью китайская разработка, какое-либо участие России не указывалось. В настоящее время единственным создателем CR929, несмотря на то что в названии C означает Китай, а R — Россия, является китайская СOMAC.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна была создать планер и принять участие в разработке двигателей. После введения западных санкций в отношении российской авиации в 2022 году эти планы оказались под вопросом.

В результате СOMAC привлекла к разработке двигателя Rolls-Royce и General Electric, а для тележек шасси использовала немецкие и американские узлы.

В декабре 2022 года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что новые обстоятельства заставляют задуматься о сокращении участия в проекте CR-929, который мог бы стать первым для страны в новейшей истории дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом. При этом он не исключил, что Россия все равно останется поставщиком агрегатов и компонентов для лайнера. Переговоры по этому поводу, предполагал Мантуров, пройдут в первом квартале 2023 года. О результатах встреч, если они были, не сообщалось.

Год назад Юрий Борисов, на тот момент вице-премьер, утверждал, что Москву не устраивает направление, в котором движется проект, так как Китай сокращает участие в нем российских инженеров.