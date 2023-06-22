Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:56, 22 июня 2023Экономика

Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета

The Air Current: Китай полностью исключил Россию из проекта совместного самолета CR929

Фото: Marc Lacoste / Wikimedia

Совместный китайско-российский проект широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который задумывался как конкурент лайнерам от Boeing и Airbus, потерпел неудачу. Все российские наработки Китай поменял на технологические решения от западных компаний. Об этом со ссылкой на представителя отрасли пишет The Air Current.

Издание указывает, что на авиасалоне в Ле-Бурже самолет вместимостью 280 пассажиров был представлен как полностью китайская разработка, какое-либо участие России не указывалось. В настоящее время единственным создателем CR929, несмотря на то что в названии C означает Китай, а R — Россия, является китайская СOMAC.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна была создать планер и принять участие в разработке двигателей. После введения западных санкций в отношении российской авиации в 2022 году эти планы оказались под вопросом.

В результате СOMAC привлекла к разработке двигателя Rolls-Royce и General Electric, а для тележек шасси использовала немецкие и американские узлы.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023

В декабре 2022 года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что новые обстоятельства заставляют задуматься о сокращении участия в проекте CR-929, который мог бы стать первым для страны в новейшей истории дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом. При этом он не исключил, что Россия все равно останется поставщиком агрегатов и компонентов для лайнера. Переговоры по этому поводу, предполагал Мантуров, пройдут в первом квартале 2023 года. О результатах встреч, если они были, не сообщалось.

Год назад Юрий Борисов, на тот момент вице-премьер, утверждал, что Москву не устраивает направление, в котором движется проект, так как Китай сокращает участие в нем российских инженеров.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    В Кремле заявили о понятой Западом фразе «хрен им»
    Шольц высказался об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО
    В домах россиян обнаружилось ненужное золото на триллионы рублей
    Минобороны опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
    76-летний вор в законе Апакела получил срок за это звание
    Посол США оценила решение суда признать законным продление ареста Гершковичу
    У российского пассажирского самолета отказал радар
    Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.