Россия задумала отказаться от идеи создания совместного с Китаем самолета

Россия задумала из-за санкций отказаться от создания совместного с Китаем самолета CR-929

Новые обстоятельства заставляют Россию задуматься о сокращении своего участия в совместном с Китаем проекте создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По сути, объяснил он, Россия может отказаться от самой идеи партнерства, чтобы остаться в статусе только поставщика агрегатов и компонентов. Соответствующие переговоры готовятся в первом квартале 2023 года.

Причиной такого желания стали санкции западных стран, которые могут заблокировать поставки CR929 в Россию. Китайская сторона включила в проект заявки на участие от различных производителей компонентов из разных стран, а такой формат с учетом всех рисков для Москвы больше неприемлем, объяснил чиновник.

В июне этого года о готовности России выйти из проекта говорил Юрий Борисов, на тот момент вице-премьер. Он объяснял, что Москву не устраивает направление, в котором в настоящее время движется проект, поскольку Китай все меньше и меньше заинтересован в услугах российских инженеров и сокращает их участие.

Производство первого лайнера CR929 стартовало в сентябре 2021 года. В июле 2020 года гендиректор «Корпорации "Иркут"» Равиль Хакимов прогнозировал, что первые поставки самолетов CR929 должны начаться в 2028-2029 годах.

