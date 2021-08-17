Наука и техника
 
Последние новости
Появились подробности крушения новейшего Ил-112В в Подмосковье 
В Госдуме оценили заявление ЕП о влиянии России и Китая в Афганистане
В Узбекистане опровергли сообщения о посадке самолетов с афганскими военными
Аллигатор напал на смотрительницу зоопарка на глазах у детей
Россиян предупредили о риске лишиться кондиционеров
Российский фондовый рынок установил исторический рекорд
В Москве контролер института насмерть забил супругу за пьянство при ребенке 
Украина предложит Турции «уничтожитель» Крымского моста
На американской базе в Афганистане бросили 12 украинских военных
Новости партнеров
Прослушать новость

Новейший российский Ил-112В разбился

Источник: опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье
Перейти в «Мою Ленту»

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. Соответствующее видео опубликовал канал Baza в Telegram.

Инцидент произошел во время тренировочного полета. Причины случившегося выясняются.

В августе Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье. Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В марте перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно выполнил свой второй полет. Данный самолет был доработан ко второму запуску и, как говорит представитель конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин, облегчен.

В сентябре 2020 года «Армейский стандарт» написал, что Ил-112В, получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции».

В апреле 2019 года главный конструктор «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики.

Первый полет Ил-112В состоялся в марте 2019 года на аэродроме ВАСО. Первая пробная рулежка самолета прошла в декабре 2018 года, а первая выкатка машины состоялась в ноябре того же года.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ил-112В совершил первый перелет
Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции»
Перетяжеленный Ил-112В выполнил первую рулежку
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
04:38 7 августа

Узбекистан использовал российские дроны у границы с Афганистаном

02:00 3 июля

Ученые выяснили причину гибели мамонтов

06:3913 августа

Открыт новый способ лечения диабета

Наука и техника00:0330 июня
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)

«Они были обречены»

50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
04:4413 августа

Оценена эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-штамма

00:1413 августа

В США на учениях российского спецназа разглядели типичное явление авторитаризма

20:4912 августа

Названы самые популярные наушники в России

Наука и техника00:01 9 июня

«Два солнца на небосводе светить не могут»

Как и за что Сталин пытался уничтожить маршала Жукова
20:0912 августа

Xiaomi извинилась перед своими пользователями

19:4112 августа

Создан способ вернуть меню «Пуск» в Windows

19:1012 августа

Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов

Россия
В Москве контролер института насмерть забил супругу за пьянство при ребенке
«Болото нужно расшевелить!»
 
«Единая Россия» оценит готовность школ к новому учебному году
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
В России выявили 20 958 новых случаев коронавируса
Брешь в структуре коронавируса.
Ученые обнаружили уязвимость в белках COVID-19
Горбачев прокомментировал ситуацию в Афганистане
Все материалы
Мир
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
Жители Кабула заявили о ненависти к войскам США
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Мост через Амур между Россией и Китаем достроили
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян предупредили о дефиците автомобилей Lada
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарной сессии ВЭФ онлайн
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания
В Google предупредили о «рисках для России»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
«Одноклассники» объявили конкурс для региональных медиа
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
В России зафиксировали дефицит автомобилей Lada
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Пять автобрендов подняли цены в России за выходные
Видео: какой Land Cruiser быстрее разгоняется и тормозит?
Большая битва трехсотых и двухсотых «Крузаков» на аэродроме
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы