Новейший российский Ил-112В разбился

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе полета в Подмосковье, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. Соответствующее видео опубликовал канал Baza в Telegram.

Инцидент произошел во время тренировочного полета. Причины случившегося выясняются.

В августе Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье. Самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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В марте перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно выполнил свой второй полет. Данный самолет был доработан ко второму запуску и, как говорит представитель конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин, облегчен.

В сентябре 2020 года «Армейский стандарт» написал, что Ил-112В, получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции».

В апреле 2019 года главный конструктор «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики.

Первый полет Ил-112В состоялся в марте 2019 года на аэродроме ВАСО. Первая пробная рулежка самолета прошла в декабре 2018 года, а первая выкатка машины состоялась в ноябре того же года.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.