Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции»

Российскому легкому военно-транспортному турбовинтовому самолету Ил-112В, получившемуся перетяжеленным, снизят массу «за счет второстепенных элементов конструкции», пишет «Армейский стандарт».

В публикации сообщается, что летательный аппарат «похудеет» посредством удаления «металлических кожухов, закрывающих двигательную установку, а также металлических обтекателей ниши, в которую складываются шасси самолета». «Эти элементы не влияют особо на прочностные характеристики самолета. В отличие, например, от крыла или фюзеляжа», — утверждается в публикации.

В материале Ил-112В называется «злополучным легким транспортником», работы над которым возобновились «после разрыва в 2014 году кооперационных связей с украинскими авиаразработчиками». «За два десятка лет работы над Ил-112В несколько раз прекращали. Предпочтение военный заказчик отдавал «более совершенному и отработанному украинскому аналогу — турбовинтовому Ан-140», — пишет издание.

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В апреле 2019 года главный конструктор «Ил» Николай Таликов сообщил, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики.

Первый полет Ил-112В состоялся в марте 2019 года на аэродроме завода «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Первая пробная рулежка самолета прошла в декабре 2018 года.

Первая выкатка машины состоялась в ноябре.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.