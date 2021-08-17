Названы вероятные причины крушения Ил-112В в Подмосковье

Крушение опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования. Вероятные причины авиакатастрофы назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентств, эти две версии в настоящее время рассматриваются в качестве основных. Источник «Интерфакса» в свою очередь пояснил, что экипаж мог допустить ошибку при заходе на посадку из-за усталости. Также, отметил он, не исключается и версия с отказом техники, поскольку Ил-112В как опытный образец испытывался при избыточных нагрузках.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, перед тем, как самолет упал, его правый двигатель загорелся. После этого Ил-112В «накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», рассказал собеседник.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета в момент крушения находились три члена экипажа.