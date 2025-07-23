В России назвали срок начала серийных поставок Ил-114

Алиханов: Серийные поставки самолетов Ил-114 начнутся в августе 2026 года

Поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируется начать следующим летом. Такие сроки назвал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, которого цитирует ТАСС.

«В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», — сказал министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Алиханов говорил об октябре в связи с вопросом сроков окончания сертификации и отмечал, что у Ил-114 есть экспортный потенциал.

В ходе выставки «Иннопром», проходившей недавно в Екатеринбурге, премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел Ил-114-300 и пообщался с пилотами. В частности, главе кабмина рассказали, что салон у самолета шире, чем у его аналогов.