Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:13, 23 июля 2025Экономика

В России назвали срок начала серийных поставок Ил-114

Алиханов: Серийные поставки самолетов Ил-114 начнутся в августе 2026 года
Дмитрий Воронин

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируется начать следующим летом. Такие сроки назвал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, которого цитирует ТАСС.

«В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», — сказал министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Алиханов говорил об октябре в связи с вопросом сроков окончания сертификации и отмечал, что у Ил-114 есть экспортный потенциал.

В ходе выставки «Иннопром», проходившей недавно в Екатеринбурге, премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел Ил-114-300 и пообщался с пилотами. В частности, главе кабмина рассказали, что салон у самолета шире, чем у его аналогов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актер из «Слова пацана» ушел на СВО после ареста по делу о разбое с убийством. Что известно о его судьбе?

    Автор санкций США призвал передать Украине замороженные активы России

    Пашинян захотел изменить устав Армянской церкви с одной целью

    У полковника СБУ нашли квартиры на фоне борьбы Киева с антикоррупционными структурами

    Названы способы распознать маньяка

    В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

    Россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде

    Представители Турции приехали на место переговоров РФ и Украины

    Еврокомиссия потребовала объяснений от Зеленского

    Россиянам раскрыли способ модно одеться в дождь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости