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15:17, 8 июля 2025Наука и техника

Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300

Мишустин на выставке осмотрел самолет Ил-114-300
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, осмотрел пассажирский самолет Ил-114-300. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства зашел в салон самолета и кабину к пилотам, где недолго пообщался с ними. Премьер-министру рассказали, что салон у самолета шире, чем у его аналогов. Мишустин отметил, что Ил-114-300 на 14 процентов эффективнее зарубежных аналогов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что летно-технические характеристики российских самолетов МС-21 и Ил-114-300, которые находятся на этапе сертификации и предполагаются к поставкам в 2026 году, не соответствуют плановым.

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