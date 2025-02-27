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17:56, 27 февраля 2025Наука и техника

Сертификацию Ил-114 завершат в 2025 году

Глава Минпромторга Алиханов: Сертификацию Ил-114 могут завершить до конца года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia

Сертификационные работы по российскому турбовинтовому самолету Ил-114-300 могут завершить до конца 2025 года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

«Он у нас уже летает в рамках сертификационных полетов. И мы целимся пока в октябрь, то есть до конца года точно можно ожидать завершения всех сертификационных работ», — сказал он.

По словам Алиханова, сложности возникали с «авиационным интерьером». При этом министр добавил, что у Ил-114 есть экспортный потенциал.

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Базовую версию регионального пассажирского самолета Ил-114 разработали в 1980-х годах, а в 1990-м состоялся первый полет. До 2012 года самолет выпускался мелкосерийно. В 2015 году приняли решение о возобновлении выпуска Ил-114, а через шесть лет собрали опытный экземпляр Ил-114-300.

В конце марта 2024 года в «Ростехе» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация возобновила программу летных испытаний Ил-114-300. Второй опытный самолет провел в воздухе 40 минут.

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