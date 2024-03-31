«Ростех» сообщил о продолжении испытаний новейшего российского самолета

«Ростех»: ОАК возобновила программу летных испытаний пассажирского Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила программу летных испытаний пассажирского регионального самолета Ил-114-300, очередной испытательный полет прошел в штатном режиме и продлился 40 минут. Об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации «Ростех».

«Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК" — ЛАЗ имени П.А. Воронина», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе полета летчики и бортовые инженеры успешно протестировали внутренние системы и оборудование самолета, а сам полет проходил на высоте до 900 метров и на скоростях до 230 километров в час.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает мощностями для создания авиационной техники, пусть на этом пути ее и ожидает множество трудностей, ведь всего несколько в мире стран могут выпускать современные самолеты.

В соответствии с программой развития отечественной авиации до 2030 года российские заводы должны передать авиакомпаниям около тысячи современных самолетов, в том числе порядка 600 крупных лайнеров — это модели SJ 100, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. Из них самолеты Ил-96-300 и Ту-214 являются модернизацией еще советской техники.

