Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:50, 31 марта 2024Наука и техника

«Ростех» сообщил о продолжении испытаний новейшего российского самолета

«Ростех»: ОАК возобновила программу летных испытаний пассажирского Ил-114-300

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила программу летных испытаний пассажирского регионального самолета Ил-114-300, очередной испытательный полет прошел в штатном режиме и продлился 40 минут. Об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации «Ростех».

«Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК" — ЛАЗ имени П.А. Воронина», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе полета летчики и бортовые инженеры успешно протестировали внутренние системы и оборудование самолета, а сам полет проходил на высоте до 900 метров и на скоростях до 230 километров в час.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает мощностями для создания авиационной техники, пусть на этом пути ее и ожидает множество трудностей, ведь всего несколько в мире стран могут выпускать современные самолеты.

В соответствии с программой развития отечественной авиации до 2030 года российские заводы должны передать авиакомпаниям около тысячи современных самолетов, в том числе порядка 600 крупных лайнеров — это модели SJ 100, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. Из них самолеты Ил-96-300 и Ту-214 являются модернизацией еще советской техники.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы установили организаторов терактов в России

      Больной раком король Карл III поучаствовал в пасхальной службе

      Глава Дагестана назвал причину выявления террористов в регионе

      В Германии назвали сроки начала производства ракет для систем ПВО Patriot

      Глава Сербии Вучич пообещал обсудить с Макроном покупку истребителей Rafale

      Минобороны заявило о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

      Чемпион России по роллер-спорту разбился на соревнованиях

      Минобороны отчиталось об уничтожении трех Су-25 ВВС Украины

      На Украине мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину

      Песков рассказал о постоянных докладах Путину после теракта и задержаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше