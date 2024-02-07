Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

Президент Путин рассказал о масштабных планах по выпуску российских самолетов

Россия обладает мощностями для создания авиационной техники, пусть на этом пути ее и ожидает множество трудностей, ведь всего несколько в мире стран могут выпускать современные самолеты. Об этом в рамках совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что отечественным авиакомпаниям необходимо обновлять авиапарк, и у правительства под эти цели сверстаны масштабные планы. Вместе с тем глава государства призвал быстрее решать эту задачу, чтобы передать воздушные суда в указанные сроки.

Путин выразил надежду, что услышит на совещании не только прогнозы по объемам воздушных перевозок, но и о тех мерах, что будут приняты для укрепления авиационной инфраструктуры, расширения и обновления парка воздушных судов.

Президент подчеркнул, что отечественные самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности. Также первостепенной задачей правительства он назвал предотвращение чрезмерного роста цен на авиабилеты.

В соответствии с программой развития отечественной авиации до 2030 года российские заводы должны передать авиакомпаниям около тысячи современных самолетов, в том числе порядка 600 крупных лайнеров — это модели SJ 100, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. Из них самолеты Ил-96-300 и Ту-214 являются модернизацией еще советской техники.

По состоянию на январь 2024 года SJ 100, МС-21, Ил-114-300 не совершили ни одного полета в той модификации, которая должна стать основой для их выпуска. SJ 100 поднимался в воздух только с франко-российскими двигателями, МС-21 проходит испытания со значительным количеством импортного оборудования, а поставки Ил-114-300 отложены на несколько лет из-за неготовности двигателя.

Производство самолета Л-410 (перевозит до 19 пассажиров) наладить не удалось из-за проблем с иностранной авионикой, производитель самолетов ТВРС в общении с заказчиками обещает начать поставки не раньше 2027 года (в планах был 2024 год), а сроки поставок самолета «Байкал» неизвестны, хотя он и значительно вырос в цене.