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15:07, 22 ноября 2023Экономика

Первый полет полностью российского самолета МС-21 перенесли на год

«Яковлев» сообщил о переносе первого полета импортозамещенного МС-21 на 2024 год

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 впервые поднимется в воздух только в 2024 году. Об этом говорится в презентации ПАО «Яковлев», разработчика и производителя лайнера, с которой на международной неделе авиакосмических технологий Aerospace Science Week выступил замгендиректора компании по материально-техническому обеспечению, закупкам и логистике Олег Нестеров, пишет «Интерфакс».

При этом переноса поставок перевозчикам в компании пока не ожидают, уточнил топ-менеджер. Они, как и указано в программе развития российской авиаотрасли до 2030 года, намечены на 2024 год.

В сентябре глава ПАО «ОАК» (головная компания ПАО «Яковлев») Юрий Слюсарь говорил, что первый полет российской версии МС-21 состоится до конца года. По его словам, в Иркутске готовится одновременно два импортозамещенных борта. В свою очередь в начале года глава «Ростеха» (головная компания ПАО «ОАК») Сергей Чемезов говорил, что МС-21 находится «фактически уже на финишной прямой».

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что первый полет импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100, которая получила название Superjet 100, перенесен на 2024 год из-за неготовности двигателей. Ранее начало испытаний анонсировали в марте и июне 2023 года.

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Позднее Слюсарь заявил, что программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше, чем планировали, в связи с чем летные испытания SJ-100 начнутся в 2024 году, но пресс-служба ОАК уточнила, что план по первому полету не корректировали и он по-прежнему намечен на конец этого года.

В начале октября стало известно, что первые поставки регионального самолета Ил-114-300, еще одного участника программы развития авиаотрасли, перенесли с конца 2023 года на 2026-й из-за неготовности двигателя. Помимо этого, представители региональных компаний утверждают, что завод-изготовитель самолета ТВРС-44 «Ладога» заранее переносит сроки первых поставок с 2025 года на 2027-й.

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      Платон Щукин
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