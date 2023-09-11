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13:33, 11 сентября 2023Экономика

Назван срок первого полета российского МС-21

Глава ОАК Слюсарь пообещал первый полет импортозамещенного МС-21 в конце года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый полет импортозамещенного российского лайнера МС-21 состоится до конца года, второй самолет полетит во втором квартале 2024 года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

По его словам, в Иркутске строят сразу два борта «в импортозамещенном лице». Какие именно иностранные комплектующие заменят на российские, Слюсарь не уточнил.

Первый полет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 состоялся в октябре прошлого года. После этого вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров указывал, что его серийное производство начнется с 2025 года.

В конце декабря 2022 года корпорация «Иркут» получила от Росавиации одобрение главных изменений в конструкцию, связанных с установкой российского двигателя и крыла из материалов отечественного производства. Однако сам самолет пока не принят в эксплуатацию.

Летом газета «Коммерсантъ» сообщила, что МС-21 с поставками на 2028-2030 годы вырос в цене до 4,3-4,6 миллиарда рублей. По оценке источников издания, Россия создала самый дорогой самолет в своем классе, при этом его эксплуатационные характеристики остаются загадкой.

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    Платон Щукин
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