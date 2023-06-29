Не принятый в эксплуатацию российский самолет резко вырос в цене

«Ъ»: стоимость самолета МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах превысила цену Airbus и Boeing

Новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, пока не принятый в эксплуатацию, вырос в цене до 4,3-4,6 миллиарда рублей с поставкой в 2028-2030 годах. Об этом со ссылкой на данные нескольких авиакомпаний пишет «Коммерсантъ».

Источники издания утверждают, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в конце 2022 и начале 2023 года предлагала лайнер на условиях, которые соответствуют такой цене. При этом в нее уже входило получение субсидий из Фонда национального благосостояния (ФНБ), хотя размер этих субсидий не указывался.

При нынешнем курсе рубля стоимость МС-21 в долларах составляет 50-54 миллиона, его аналоги Airbus A320/А321 и Boeing 737-800 и MAX в каталогах стоят 100-105 миллионов долларов, но реальная рыночная цена — около 50 миллионов.

В конце 2021 года, говорится в материале, ГТЛК называла даже большую цену — 4,71-4,99 миллиарда рублей. Тогда в нее тоже входили субсидирование из ФНБ и бюджета, однако модель шла с американскими двигателями Pratt & Whitney, которые теперь недоступны из-за санкций. В авиакомпаниях уверены, что реальная стоимость МС-21 с российскими моторами ПД-14 окажется выше, так как серийно выпускаемые в США PW140 не могут быть дороже полностью нового продукта.

Также на авиарынке подчеркивают, что летные параметры МС-21 остаются загадкой. Никто сейчас не может сказать, каким будет его межремонтный налет, сможет ли он выдержать заявленные 20-25 лет, если при высокой эксплуатации это более 100 тысяч часов налета, что сложно себе представить для воздушных судов, произведенных в России. Отдельные собеседники издания считают, что Россия создала самый дорогой самолет в этом классе, и без равномерного субсидирования авиакомпаний создать равные условия, чтобы избежать доминирования допущенных до госфинансирования компаний, не выйдет.

Еще один источник в авиапроме объяснил, что МС-21 не мог выйти дешевле лайнеров от Boeing и Airbus, потому что экономию можно было получить только на зарплатах, а все остальное обходится по той же цене или дороже. Кроме того, нет серийного производства, нет других прибыльных проектов, средства из которых можно было бы направить на разработку.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал активнее наращивать строительство пассажирских самолетов Ту-214. Он поставил цель выпускать не 10, а 20 лайнеров в год, для этого из ФНБ будут выделены 41,8 миллиарда рублей. Самолет был разработан еще в СССР, однако в после распада страны проиграл конкуренцию из-за более высокого расхода топлива и необходимости трех пилотов для управления.