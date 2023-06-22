В правительстве призвали активнее строить советские самолеты

Премьер Мишустин призвал активнее строить разработанные в СССР самолеты Ту-214

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию отечественной авиационной отрасли призвал активнее наращивать строительство пассажирского самолета Ту-214, разработанного еще в СССР. Он пообещал выделить на проект 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также облигационные займы примерно на такую же сумму от «Ростеха», передает ТАСС.

По словам премьера, Казанский авиазавод в 2025 году должен был выйти на выпуск десяти Ту-214 в год, однако спрос на лайнеры гораздо выше. Мишустин подчеркнул, что в новых условиях ждет от предприятия выпуска 20 самолетов ежегодно.

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев заявил о готовности удвоить выпуск с 2027 года. Он отметил, что до конца 2024 года компания выйдет на полное импортозамещение, пока доля отечественных комплектующих — 87 процентов.

Глава производителя рассказал, что на 20 самолетов Ту-214 уже имеются твердые контракты, на 67 подписаны соглашения о намерениях, на 61 есть заявки от потенциальных заказчиков. Королев назвал лайнер полностью соответствующим требованиям гражданской авиации. Мишустин добавил, что пилоты, с которыми он говорил, назвали Ту-214 надежной машиной.

Среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет Ту-204 (Ту-214 стал его модификацией) был разработан в конце 1980-х годов. Его минусами, которые не позволяли выдерживать конкуренцию с Boeing и Airbus, стали высокое потребление топлива и большая численность экипажа — три человека (два пилота и бортинженер) вместо двух.

В последние 20 лет Казанский завод выпускал несколько самолетов в год, их коммерческая эксплуатация на пассажирских авиалиниях прекратилась в конце 2010-х годов. За все время катастрофы потерпели четыре борта.

Возобновить выпуск Ту-214 решили после санкций в отношении российской авиаотрасли, введенных в связи с началом боевых действий на Украине. На фоне отказа ведущих западных производителей поставлять и обслуживать собственные лайнеры, российские власти объявили курс на замещение всех иностранных самолетов. Помимо Ту-214, эту задачу должны решить новейшие российские SSJ-New (импортозамещенная версия SSJ 100) и МС-21, которые пока еще не сертифицированы.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Red Wings пришлось отложить приобретение трех восстановленных бортов Ту-204 и Ту-214 из-за того, что поставщик не сумел вовремя оборудовать салон. В свою очередь, глава компании «Авиасистемы» (поставляет запчасти в том числе для Ту-214) Дмитрий Хоружик заявил, что предприятия российской авиапромышленности не могут обеспечить потребности производителя лайнера из-за приоритета гособоронзаказа.

Также 22 июня РБК сообщил о задержке с поставками трех Ил-114-300, еще одной модификации советского самолета. По данным издания, проблема возникла с доработкой двигателя. Предполагалось, что заказчик получит их до конца года, новые сроки не может назвать ни одна из сторон.