В России пришлось отложить замену Boeing и Airbus лайнерами советской разработки

«Ъ»: поставка восстановленных Ту-204 и Ту-214 в авиакомпанию Red Wings задерживается

Авиакомпании Red Wings пришлось отложить замену Boeing и Airbus лайнерами советской разработки Ту-204 и Ту-214, так как при восстановлении последних возникли проблемы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Задействовать в пассажирских рейсах два восстановленных лайнера — 15-летний Ту-204 и 14-летний Ту-214 — Red Wings планировали уже в апреле 2023 года, взяв их в аренду у собственника, АО «Ильюшин Финанс» (ИФК). Теперь дата поставки самолетов перенесена на 31 июля, сообщили собеседники издания.

Причиной задержки стали проблемы с выбором подрядчика для восстановления салона. После уведомления о срыве сроков от ИФК, Red Wings предлагал своего исполнителя — НПП «Фотон», однако, как сообщил источник в отрасли, по состоянию на апрель компания так и не была выбрана. Работы с салоном самолета занимают от двух до четырех месяцев, а их стоимость начинается от 20 миллионов рублей.

Вернуть в небо 11 самолетов, принадлежащих ИФК, решили в июне 2022 года, тогда же из бюджета на эти цели было выделено 15,4 миллиарда рублей. Источники «Ъ» в Минпромторге сообщили, что деньги дошли до получателей, и работы по восстановлению воздушных судов стартовали. При этом договор аренды с Red Wings, который должен был быть оформлен в конце 2022 года, до сих пор не подписан.

В ИФК отрицают трудности с восстановлением лайнеров и утверждают, что работами по интерьеру на Ту-214 занимается именно «Фотон». По словам представителей компании, приемка запланирована на конец июня и подготовка к восстановлению летной годности «идет в графике». Источники «Ъ» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что к работам привлечены специалисты «УЗГА Инжиниринг» (Екатеринбург) и «КАПО Авиа» (Казань), а подписание договора аренды ожидается в июле.

Red Wings подтверждает сроки введения первых двух лайнеров в эксплуатацию к концу лета, еще два самолета ожидаются в 2024 году. Планы представить Ту-214 на авиасалоне МАКС 25-30 июля 2023 года остаются в силе, добавил перевозчик.

Основу флота Red Wings сейчас составляют 19 самолетов SSJ-100. Два новых «Туполева» авиакомпания планировала использовать на рейсах в Турцию. По мнению ведущего эксперта ВШЭ Андрея Крамаренко, налет этих воздушных судов вряд ли превысит 1,8 тысячи часов в год, что вдвое меньше, чем у популярного Airbus A320. Он отметил, что Ту-214 «никогда не был коммерчески эффективен».

Ранее ИФК предложила переделать самолеты Ту-204 и Ту-214 в бизнес-джеты. Год назад стоимость их продажи с восстановлением оценили в 1,5 миллиарда рублей для коммерческих авиакомпаний и в 3 миллиарда — в VIP-компоновке.