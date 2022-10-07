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МС-21 совершил полет с российскими двигателями

Летный образец МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14

Фото: Rostec

Летный образец пассажирского самолета МС-21, который проходил испытания с силовой установкой иностранного производства, получил российские двигатели. Самолет с двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». Отмечается, что на МС-21 провели доработку систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции ПД-14 ряд импортных компонентов оборудования самолета заменили на российские аналоги.

Гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский отметил, что сертификацию МС-21 с российским двигателем планируют завершить до конца 2022 года. После выполнения трех полетов опытный образец самолета совершит перелет в Жуковский. Сертификационные работы продолжат на базе летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени Яковлева.

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В июле стало известно, что холдинг «Росэлектроника» разработал компоненты для оборудования связи пассажирских самолетов Superjet и МС-21.

В мае в «Ростехе» сообщили, что Объединенная двигателестроительная корпорация завершила стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенного Sukhoi Superjet 100.

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Даниил Иринин
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