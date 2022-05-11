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Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100

Ростех заявил о завершении стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8

Кадр: Авиация России / YouTube

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) завершила стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного, в частности, для ипортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Ростех».

В ходе тестов были «подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений».

«Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов. Все это входит в комплекс работ по подтверждению характеристик опытной установки требованиям сертификационного базиса двигателя ПД-8», — сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

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В марте в Минпромторге пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 и сертифицировать ПД-8 через 12-14 месяцев.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 с двигателем ПД-14 начнется в 2024 году.

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Иван Потапов
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