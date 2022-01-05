Названы сроки начала производства МС-21 в России

Серийное производство МС-21 с двигателем и крылом российской разработки начнется с 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты ссылаются на слова главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, произнесенные им на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «В 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства», — назвал сроки проекта Чемезов.

По словам руководителя госкорпорации, речь идет о серийном выпуске самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом российской разработки. Испытания данного вида самолетов начнутся в 2022 году и продолжатся в 2023 году. В декабре 2021 года в воздух был впервые поднят МС-21 с композитным крылом отечественной разработки.

Сергей Чемезов заявил, что первый серийный МС-21 будет выпущен в 2022 году с американским двигателем, но российским крылом. Темпы производства будут постепенно увеличиваться. Согласно планам «Ростеха», в 2023 году госкорпорация выпустит шесть самолетов МС-21, в 2024 году — 12, к 2025 году — 32 машины, в 2027 году — 76 машин.

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце декабря авиалайнер МС-21-300 с российским композитным крылом выполнил первый полет. «Полет прошел в штатном режиме», — добавили специалисты Иркутского авиационного завода, контролировавшие испытания.