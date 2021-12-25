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Новый российский авиалайнер с композитным крылом совершил первый полет

Российский самолет МС-21-300 с композитным крылом выполнил испытания
Начало событий в новости Российский МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет

Фото: Olga Sokolova / Global Look Press

Новый российский авиалайнер МС-21-300 с российским композитным крылом выполнил первый полет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Как отметили в организации, МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов, вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. «Полет прошел в штатном режиме», — добавили специалисты.

Самолетом управляли летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Все системы сработали в штатном режиме.

Ранее гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих заявил о необходимости новых субсидий для начального периода эксплуатации российского самолета МС-21.

МС-21 считается «российским ответом» европейскому Airbus A320 и американскому Boeing 737. 1 декабря в России построили первый самолет МС-21-300 с крылом, которое изготовлено из композиционных материалов российского производства. Самолет перевели в летно-испытательное подразделение.

Алия Шарафутдинова
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