Новый российский авиалайнер с композитным крылом совершил первый полет

Новый российский авиалайнер МС-21-300 с российским композитным крылом выполнил первый полет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Как отметили в организации, МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов, вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. «Полет прошел в штатном режиме», — добавили специалисты.

Самолетом управляли летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Все системы сработали в штатном режиме.

Ранее гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих заявил о необходимости новых субсидий для начального периода эксплуатации российского самолета МС-21.

МС-21 считается «российским ответом» европейскому Airbus A320 и американскому Boeing 737. 1 декабря в России построили первый самолет МС-21-300 с крылом, которое изготовлено из композиционных материалов российского производства. Самолет перевели в летно-испытательное подразделение.