На российский «самолет XXI века» не хватило выделенных денег

Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих заявил о необходимости новых субсидий для начального периода эксплуатации российского «самолета XXI века» МС-21, передает РБК.

По его словам, выделенных денег не хватит для еще одной важной меры поддержки — субсидирования недостающих летных часов для МС-21. Дело в том, что вначале новый самолет будет летать меньше своих проектных возможностей, поэтому авиакомпаниям надо компенсировать выпадающие доходы.

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По словам Дитриха, ГТЛК уже начала переговоры с Минпромторгом и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), производителем лайнера. Коммерческая эксплуатация МС-21 должна начаться летом 2022 года.

В том же интервью глава ГТЛК предположил, что Россия в течение десяти лет откажется от закупки иностранных самолетов. Для этого отечественная промышленность должна обеспечить отрасль собственной техникой, сравнимой по стоимости и эксплуатационным издержкам с зарубежными аналогами.

Что касается поставок МС-21 за рубеж, то их на фоне провала с продвижением SSJ-100 решили отложить. Лайнер вначале отработают на российских компаниях «Аэрофлот» и Red Wings. Предполагается, что лайнер сможет конкурировать с Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.