Россия решила отложить поставки «самолета XXI века» за рубеж

В ближайшее время Россия не станет поставлять зарубежным заказчикам самолет МС-21, который называют «самолетом XXI века». Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Решение отложить продажу принято из-за ситуации с предыдущим российским лайнером — Sukhoi Superjet 100. В том случае, объяснил министр, производитель погнался за количеством, а заказчики — за дешевизной, что привело к проблемам.
Новый проект вначале отработают на российских компаниях «Аэрофлот» и Red Wings. Конкретные сроки проведения испытаний и возможного начала поставок Мантуров не назвал.
Вместе с тем он подчеркнул, что ничего не слышал о резком удорожании начальной стоимости одного МС-21, которую объявляли в размере 96 миллионов долларов. По словам министра, потребность в дополнительных средствах действительно есть, но их уже выделяют из бюджета, свой вклад в финансирование вносит и «Ростех».
Существенную задержку по срокам сдачи Мантуров объяснил сложностями проекта. Он напомнил, что такие просчеты допускают и лидеры рынка — Boeing и Airbus. Ожидается, что «Аэрофлот» получит первый лайнер в 2022 году, хотя по графику должен был начать его эксплуатацию еще год назад. Промедление позволило заменить 40 процентов бортового оборудования, а также сделать полностью российское композитное крыло.
Что касается SSJ-100, то Мантуров выразил надежду, что в какой-то момент большинство пассажиров на маршрутах внутри страны будут летать именно на этих лайнерах. В настоящее время их произведено уже более 200, что, к примеру, больше, чем советских лайнеров Як-42, который считался высокосерийным самолетом.
Строительство первого МС-21 завершено осенью 2020 года, на него установили российский двигатель ПД-14. Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года. Предполагается, что лайнер сможет составить конкуренцию Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. В январе Мантуров говорил, что производство МС-21 может составить при необходимости до 100 единиц в год.