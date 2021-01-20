Россия отложила начало поставок «cамолета XXI века»

Российские власти отложили начало поставок МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). Это следует из заявления главы Минпромторга России Дениса Мантурова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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По словам министра, первые поставки начнутся в конце 2022 года после того, как будет получен сертификат на воздушное судно. Летом 2020 года Мантуров заявлял, что отгрузка первого коммерческого самолета эксплуатанту запланирована на конец 2021 года.

По плану, к концу 2022 года Россия собирается выйти на производство четырех самолетов, в 2023-м поднять планку до 10-15 машин, в 2024 году — выпускать 30 машин, к 2025-му — 36 самолетов. В дальнейшем Россия собирается выпускать 82 самолета в год. В Минпромторге заявили, что при необходимости производство МС-21 может составить до 100 единиц в год, если будет большая потребность на внутреннем и внешнем рынках.

Это не первый раз, когда поставки самолета переносятся. Ранее предполагалось, что производитель лайнера корпорация «Иркут» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») получит сертификат на МС-21 в конце 2020 года. Он подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели, без наличия сертификата поставки самолета авиакомпаниям невозможны.