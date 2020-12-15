Российский «самолет XXI века» впервые взлетел с российскими двигателями

Сегодня, 15 декабря, во вторник, на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолет МС-21-310 («Магистральный самолет XXI века 310») с российскими двигателями ПД-14, сообщает «Ростех».

«Сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В сообщении госкорпорации отмечается, что в воздухе самолет находился 85 минут.

В марте 2019 года генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) академик Российской академии наук (РАН) Евгений Каблов заявил, что турбовентиляторный двигатель ПД-14, предназначенный для самолета МС-21, «только сравнительно недавно был разработан и создан» и является «совершенно выдающимся».

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В январе сообщалось, что меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика композитов для МС-21, являются не санкциями, а «технологическими ограничениями».

В октябре 2018 года ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Силовые агрегаты получат МС-21, предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го.

Ранее сообщалось, что МС-21 получали американские двигатели PW1000G.