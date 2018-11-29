«Российский самолет XXI века» увяз в узлах

Пассажирские самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году, сообщает «Коммерсантъ».

По просьбе корпорации «Иркут», разрабатывающей МС-21, сертификация самолета в России состоится в июле 2020 года. В Европе машина получит сертификат не ранее конца 2021 года.

«Нужно чуть больше времени на комплексные испытания отдельных узлов и агрегатов машины», — сказал один из источников издания.

Поскольку Европейское агентство авиационной безопасности не признает результаты российских испытаний, Росавиация допускает отказ в признании сертификатов европейского регулятора на импортную авиатехнику.

Ранее сертификация МС-21 в России планировалась на май 2019 года.

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Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017 года, серийное производство запланировано на 2018-й. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

В октябре двигатель ПД-14 получил Сертификат типа, подписанный руководителем Росавиации Александром Нерадько.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов оценил расходы на проект МС-21 в 465 миллиардов рублей до 2025 года.

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