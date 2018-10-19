Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель

Российский авиационный двигатель ПД-14 получил Сертификат типа, подписанный руководителем Росавиации Александром Нерадько, сообщает Минпромторг.

«Фактически, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», — подчеркнул глава министерства Денис Мантуров.

До конца 2018 года корпорация «Иркут» должна получить три серийных двигателя ПД-14.

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Как отметил министр, в 2019 году планируется валидация Сертификата типа двигателя ПД-14 в Европейском агентстве по безопасности полетов. Одновременно ожидается проведение испытаний самолета МС-21 с двигателем ПД-14.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Силовые агрегаты получат ближне-среднемагистральные самолеты МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го.

В настоящее время на МС-21 устанавливаются американские двигатели PW1000G.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов оценил расходы на проект МС-21 в 465 миллиардов рублей до 2025 года.

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