МС-21-300 впервые сел ночью

Опытный самолет МС-21-300, проходящий летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института имени Михаила Громова, впервые выполнил посадку в темное время суток, сообщает Минпромторг.

В ходе полета проверена работа оборудования, отвечающего за навигацию и посадку, а также светотехника. Для тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально.

В настоящее время в летных испытаниях принимают участие два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте.

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На Иркутском авиационном заводе строятся три опытных самолета МС-21-300, два из которых присоединятся к программе летных испытаний, а еще один поступит на ресурсные испытания в институт.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го, серийное производство запланировано на 2018-й. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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