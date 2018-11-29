Россия выкатила замену Ан-24 и Ан-26

На Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01. Соответствующее видео доступно на YouTube.

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Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний.

Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35–37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

В июле директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что «существуют очень сильные опасения относительно успеха разработки Ил-112В». «Если фирма ["Ильюшин"] десять лет не может нормально восстановить производство своего Ил-76, каковы шансы на успех восстановления более сложного и чужого Ан-124, для которого к тому же нет двигателя?» — cказал тогда эксперт.

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