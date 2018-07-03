В России рассказали о неспособности производить «Русланы»

Возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов.

По его словам, возможности российской фирмы «Ильюшин» по выпуску Ан-124 вызывают большой вопрос. «Посмотрим на успехи ильюшинской фирмы за последние десять лет. Контракт на поставку 38 военно-транспортных самолетов в Китай сорван. Поставка двух Ил-76МФ в Иорданию произведена со значительным отставанием от графика. Проект Ил-214/MTA провален. Программа восстановления производства Ил-76 вышла из всех возможных графиков и смет. Единственный находящийся в опытной эксплуатации самолет показывает очень низкую эксплуатационную надежность», — сказал Пухов.

Эксперт также отмечает, что «существуют очень сильные опасения относительно успеха разработки Ил-112В». «Если фирма десять лет не может нормально восстановить производство своего Ил-76, каковы шансы на успех восстановления более сложного и чужого Ан-124, для которого к тому же нет двигателя?» — заявил Пухов.

По его словам, существует «серьезное отставание России в области беспилотной авиации». Эксперт полагает, что в области летающих дронов Россия отстает от США «примерно на 25 лет, находясь на этапе создания дальних средневысотных беспилотных летательных аппаратов класса Predator».

Отдельно Пухов отметил, что программа создания российского перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения сдвигается за 2030-2035 годы. «Ввиду этого в ближайшее десятилетие пополнение парка боевых самолетов ВКС и авиации ВМФ России придется продолжать за счет производства модернизированных самолетов четвертого поколения — Су-30СМ, Су-34, Су-35, бомбардировщиков Ту-160М2», — сказал Пухов.

Материалы по теме Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

В июне 2018-го командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».