Американская ракета подожгла немецкий фрегат

Defense Daily / YouTube

Зенитная ракета американского производства SM-2, которая не покинула пусковую установку немецкого фрегата типа F124 Sachsen, сгорела в стартовой ячейке и спровоцировала пожар на корабле. Видео доступно на YouTube-канале Defense Daily.

Как отмечает Naval Today, боевая часть SM-2 не детонировала, поэтому пожар удалось оперативно потушить. Двое моряков получили ожоги, других пострадавших нет.

Инцидент произошел 21 июня 2018-го в ходе испытаний системы ПВО (противовоздушной обороны) ФРГ у берегов Норвегии. Отмечается, что перед запуском SM-2 успешно прошла проверку.

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