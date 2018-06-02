В Минобороны понадеялись на возобновление производства «Русланов»

В России рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан». Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, передает «Интерфакс».

«Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый. Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Мы, честно сказать, были бы рады, если бы это состоялось», — сказал он, добавив, что в новых «Русланах» заинтересовано не только военное ведомство, но и российские гражданские авиакомпании.

По утверждению Бенедиктова, Украина, в чьем КБ «Антонов» был разработан этот транспортник, не имеет прав интеллектуальной собственности на самолет. «Руслан — кооперация. И все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем удачно эксплуатируются многие десятилетия, — это разработка общего потенциала — авиапрома СССР», — отметил генерал.

Он уточнил, что самые современные «Русланы», которые эксплуатируются в России, были построены в Ульяновске.

Всего с момента появления первого «Руслана» было создано 55 Ан-124. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Производство «Русланов» в России было остановлено в 2004 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!