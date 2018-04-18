Россия
 
Последние новости
Пассажиров московского метро узнают в лицо  
Названы последствия санкций США для российских банков
Китай отменил визы для россиян
Черчесов собрался конкурировать с Германией на чемпионате мира-2018
Установлен исторический рекорд по киносборам
Раскрыты подробности нападения подростка на башкирскую школу
Австралийка спустила наследство на наркотики и не пожалела
Башкирский школьник напал на школу с ножом и поджег класс
Названа главная причина развития опасного рака
Новости партнеров

Россия оставит НАТО без транспортных самолетов

Перейти в «Мою Ленту»

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит перевозить сверхтяжелые грузы НАТО самолетами Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает французское издание Challenges.

По информации СМИ, это может быть связано с ответом на санкции, наложенные Западом на Москву.

Другим эксплуатантом «Русланов» является Украина, однако «ее авиапарк меньше, цена летного часа значительно дороже, а надежность Киева вызывает все большие опасения», — уточняет автор статьи.

Всего в мире эксплуатируется 20 Ан-124. Единственной альтернативой по грузоподъемности для входящей в блок НАТО Франции является военно-транспортный Airbus A400M, однако он способен поднять всего 25 тонн груза (по другим источникам до 37 тонн — прим. Ленты.ру) в отличие от предельных 100 тонн для самолета советской разработки. Также существует вариант использования американского Boeing C-17 Globemaster III с грузоподъемностью до 77 тонн, однако для этого Франции потребуется переделывать аэродромную инфраструктуру.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Attaques en Syrie: comment Poutine coupe les ailes de l’armée de l’air en stoppant l'accès aux avions de transport Antonov
Раскрыт план защиты России от жестких санкций США
Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян
Украинский «Антонов» захотел найти лазейку для сотрудничества с Россией
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Они балансируют на грани»

Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
12:1317 апреля

Воробьев обозначил сроки появления чистой воды у жителей Подмосковья

08:06Сегодня

Башкирский школьник напал на школу с ножом и поджег класс

20:0117 апреля

Среди студентов нашлись желающие вернуться из Великобритании в Россию

Россия19:1512 апреля

Режим черного неба

Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
22:0117 апреля

Спикер Госдумы прояснил ситуацию с возможным ограничением импорта лекарств

15:4516 апреля

В Кремле прокомментировали удар США по Сирии

18:3917 апреля

Ресторан откололся от берега вместе со льдом и уплыл из Самары

11:5513 апреля

«Я с бабой работать не буду»  

Она забралась в самое сердце мужского мира, точнее — под капот
16:0417 апреля

Две девушки запустили бумажные самолетики на Лубянке и попали в суд

16:0817 апреля

Минстрой решил освободить замурованных в подвалах кошек

10:5316 апреля

Школьница-отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне

Россия
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
Режим черного неба
Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
«Хмельные запахи шизофрении»
Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
Россия оставит НАТО без транспортных самолетов
Башкирский школьник напал на школу с ножом и поджег класс
Среди студентов нашлись желающие вернуться из Великобритании в Россию
Спикер Госдумы прояснил ситуацию с возможным ограничением импорта лекарств
Все материалы
Мир
Весь в папочку
Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
Американским авиакомпаниям разрешили дальше летать над Россией
Американка убила двойника ради новой личности и просчиталась
Россия рассказала о производстве химического оружия в сирийской Думе
Русская весна
Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
Российские военные приглушили Думу
Россия обвинила Британию в уничтожении улик под видом «дезинфекции» в Солсбери
Все материалы
Бывший СССР
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Киев согласился на вывод российских войск из Приднестровья через свою территорию
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Танк Т-34 попал под обстрел в Донбассе
Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за квартирами
Чиновник попался на взятках кониной, говядиной и Lexus
Оппозиция Армении создала революционный комитет
Все материалы
Экономика
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
«Русал» Дерипаски стал изгоем
Илон МаскНе вывозит
Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
Откопать стюардессу
Ударом по «Русалу» США пытаются поднять собственную алюминиевую отрасль
Украина не сможет взять в долг без помощи МВФ
Россияне закупились котами после обвала рубля
Минтранс заподозрили в любви к роскоши
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Началось разбирательство по поводу гибели «русского Илона Маска» в СИЗО
Тюремщику заплатили килограммовыми серебряными монетами
Главарь раскрытой в России ячейки ИГ взорвался при задержании
Размер рекордной взятки в Минобороны удвоился
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Falcon HeavyМаскам тут не место
Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
«Парадного мамонта Сталина» на ходу показали на видео
Названа главная причина развития опасного рака
Доказана возможность существования вымерших разумных существ
«Терминатору» предрекли светлое экспортное будущее
Все материалы
Спорт
Федор СмоловДосвистелись
Российский футбол сотрясают скандалы. Виноваты судьи, страдают игроки и фанаты
Черчесов собрался конкурировать с Германией на чемпионате мира-2018
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае
Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России
WADA решило довести до конца дела с Россией
Украинские борцы вопреки запрету поедут на соревнования в Россию
Моуринью разозлился из-за неудач МЮ и решил разогнать всю команду
Все материалы
Культура
На мятых простынях
Уличные постельные сцены и голые танцы на столе — глазами лучших фотографов
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Золотая каска
Главная театральная премия страны: шутки из «Аншлага», зеки и совок
Установлен исторический рекорд по киносборам
Эвелина Бледанс рассказала о серьезной болезни
Певица Глюкоза призналась в употреблении экстази, героина и клея
Умер актер сериала «Каменская»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Узкий круг
В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
Следы мема об изменяющем парне нашли в восемнадцатом веке
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Facebook
Журналистка назвала участниц «Холостяка» «пресными шлюхами» и потеряла работу
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram
Все материалы
Ценности
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Вивьен ВествудРыжая бестия
Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Решена проблема большого носа
Назван самый симметричный член королевской семьи
Выпущены часы для любителей черного
В России создали Царь-телефон с кнопками
Все материалы
Путешествия
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Китай отменил визы для россиян
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»
Россиянин уехал в Египет и выжил. Повторять не рекомендуется
Россия возобновила полеты в Египет
Все материалы
Из жизни
«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»
Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
Сильная и независимая
Она сбежала из Ирана в Россию, открыла ресторан и рисует обнаженку
Поклонники скинулись на новый диван для Илона Маска
Австралийка спустила наследство на наркотики и не пожалела
Раскрыта предсвадебная диета невесты принца Гарри
Злой барсук захватил шотландский замок
Все материалы
Длительный тест BMW X3
Привыкаем (или все-таки нет?) к подвеске, делаем выводы и считаем расходы
Авиамоторы на автомобилях
Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов
«Форды» не для России
Экзотические и редкие модели, которые никогда не продавались в нашей стране
«Возьмите в дорогу пистолет»
Что советовали женщинам-водителям сто лет назад
Новая Toyota Supra будет «недешевой»
Mercedes-Maybach показал салон роскошного внедорожника
Ford придумал салон-карусель
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы