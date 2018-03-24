Украинский «Антонов» захотел найти лазейку для сотрудничества с Россией

Украинская авиастроительная компания «Антонов» остро нуждается в российских комплектующих и ведет с Минским заводом гражданской авиации закрытые переговоры о создании сервисного центра в столице Белоруссии. Об этом сообщает LIGA.net.

В пресс-службе «Антонова» факт переговоров подтвердили. В Белоруссии планируется продлевать летную годность, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. В рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

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В справке о производстве Ан-148/Ан-158 говорится, что импортозамещение российских агрегатов, которое «Антонов» проводит с 2015 года, препятствует запуску серийного производства новых самолетов, отмечает агентство. При этом там указывается, что «значительно быстрее может быть организован выпуск самолета в предыдущей конфигурации без импортозамещения на базе политически и юридически нейтрального предприятия на территории, которая не находится под санкциями».

13 марта руководитель технического проекта создания самолета Ан-140 (в 1993-2006 годах) и исполняющий обязанности руководителя «Антонова» (в 2014-2015 годах) Сергей Меренков заявил, что украинский авиастроитель не решил проблему импортозамещения российских комплектующих.

В ноябре 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры по самолетам Ан-124–100 «Руслан». Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и украинский «Антонов» договариваются о продлении летной годности самолетов, но решение откладывается из-за политических разногласий между Москвой и Киевом.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество стран прекратилось. «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК — Антонов» в 2015 году.

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