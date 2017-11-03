Россию и Украину заподозрили в тайных переговорах о сотрудничестве

Россия и Украина ведут закрытые переговоры по самолетам Ан-124–100 «Руслан». Об этом в пятницу, 3 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское государственное предприятие «Антонов» договариваются о продлении летной годности самолетов, но решение откладывается из-за политических разногласий между Москвой и Киевом. «Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске», — сообщил собеседник издания.

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В парке компании «Волга-Днепр» 12 «Русланов». Держателем сертификата на них остается «Антонов». Продлевать ресурс самолетов необходимо каждые четыре тысячи летных часов, хотя назначенный ресурс составляет 50 тысяч часов, 10 тысяч полетов и 45 календарных лет.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество стран прекратилось. «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК — Антонов» в 2015 году.

«Антонов» был создан в 2005-м для объединения существующего с 1989 года одноименного госпредприятия с производственной кооперацией киевского КБ Антонова. Предприятие создавало Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет с грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982-м, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВВС России находится 26 (в летном состоянии — около 10). Еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе российской «Волга-Днепр» и украинской «Авиалинии Антонова».