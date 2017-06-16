В Минпромторге рассказали об освоении ремонта Ан-124 «Руслан» в России

Россия освоила самостоятельный ремонт самолетов Ан-124 «Руслан» и в ближайшее время закончит освоение ремонта авиадвигателей к ним. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«Мы практически полностью освоили ремонт и мы резко на крыло поставим воздушные суда и военные, и гражданские. Мы имеем достаточное количество двигателей и мы быстро научимся их ремонтировать», — заявил Бочаров в Сочи на коллегии холдинга «Технодинамика».

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По его словам, в дальнейшем планируется развитие линейки воздушных судов с использованием тяжелых авиадвигателей собственной разработки ПД-35.

Ранее, в ноябре 2015 года, заместитель генерального конструктора ОАО «Кузнецов» Антон Шацкий заявил, что к 2019 году должны быть созданы двигатели на замену украинским Д-18Т, используемым на Ан-124. В качестве базовой модели для проектирования рассматривается двигатель НК-32 серии 2, создававшийся для стратегического ракетоносца Ту-160.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет с грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВВС России находится 26 (в летном состоянии — около 10). Еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр», и 7 — украинской «Авиалинии Антонова».