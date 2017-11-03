Раскрыты итоги тайных переговоров Украины и России

Украинское государственное предприятие «Антонов» займется оценкой технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщается на странице «Антонова» в Facebook.

«С целью соблюдения своих обязательств по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом-разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" ООО "Авиакомпания Волга-Днепр", которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины (Совета национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») применяются санкции», — отмечается в сообщении.

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Самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только для обеспечения потребностей граждан и экономики. «Таким образом, ГП "Антонов" как разработчик авиационной техники действует согласно действующему законодательству Украины и международным авиационным правилам», — подчеркивается в заявлении.

Ранее 3 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о закрытых переговорах России и Украины по возобновлению авиасотрудничества.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество стран прекратилось. «Антонов» вышел из украинско-российского совместного предприятия «ОАК — Антонов» в сентябре 2015 года.