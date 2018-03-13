Украинский «Антонов» залег из-за России

Украинское государственное предприятие «Антонов» не решило проблему импортозамещения российских комплектующих, сообщил в интервью информационному агентству «Оборонно-промышленный курьер» руководитель технического проекта создания самолета Ан-140 (в 1993-2006 годах) и исполняющий обязанности руководителя «Антонов» (в 2014-2015 годах) Сергей Меренков.

Эксперт отметил, что в «киевской линейке» предприятия числятся по четыре задела на Ан-148 и Ан-158. «Закончить их сборку сейчас можно только в существующем "техническом лице" — с комплектацией на 30 процентов российскими узлами и агрегатами. Вопреки заявлениям руководителей разных уровней о решении вопроса "импортозамещения" еще нет даже комплекта документации на модернизированный самолет», — сказал Меренков.

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По его словам, доработка Ан-148 и Ан-158 в 2018 и 2019 годах невозможны. «Не упоминаю об Ан-32, хотя есть задел еще на 2-3 самолета, но их комплектация — российская на 70 процентов. Поэтому разумнее этот задел использовать для первых серийных Ан-132 — в том случае, если эта программа получит развитие», — добавил эксперт.

Состояние самолетостроения в Украине на сегодняшний день Меренков оценил как «лежащее, с весьма малыми шансами подняться». По его мнению, необходимо «на уровне высших лиц государства определиться и решить — нужна Украине своя самолетостроительная отрасль или нет».

В августе 2016-го «Антонов» продал китайской компании China Aerospace технологическую документацию на сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

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