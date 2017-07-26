Украина окончательно ликвидирует концерн «Антонов» за два месяца

Правительство Украины учредило комиссию, которая займется окончательной ликвидацией крупнейшего в стране авиастроительного холдинга концерна «Антонов». Компания должна быть расформирована в течение двух месяцев. Об этом говорится в постановлении на сайте украинского кабинета министров.

Через три месяца комиссия, возглавляемая замминистра экономического развития Украины Юрием Бровченко, обязана полностью погасить долги ликвидируемой компании. Структуры «Антонова» будут включены в холдинг «Укроборонпром».

Постановление о включении активов «Антонова» в «Укроборонпром» было принято украинским правительством еще весной 2015 года, а в начале 2016-го украинское министерство экономики заявило о ликвидации «Антонова» в связи с фактическим вхождением всех трех предприятий в оборонный холдинг.

В состав гражданского концерна входили собственно госпредприятие «Антонов» с подчиненным ему в виде филиала серийным заводом (до 2010 года — Киевский авиазавод «Авиант»), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, а также киевский 410-й завод гражданской авиации.

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Таким образом, сформированная украинским правительством комиссия должна в двухмесячный срок завершить формальную процедуру ликвидации головной структуры авиастроительного концерна.

«Антонов» был создан в 2005 году для объединения существующего с 1989 года одноименного госпредприятия с производственной кооперацией киевского КБ Антонова. КБ в советское время специализировалось на разработке самолетов для гражданской (Ан-2, Ан-24) и военно-транспортной (Ан-12, Ан-22) авиации. Предприятие выпускало знаменитые Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». После распада СССР концерн сосредоточился на нескольких проектах: пассажирские и грузопассажирские самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортный самолет Ан-70.