«Громкий» выпустил «Уран»

Видео: Минобороны России / Facebbok

Российский корвет «Громкий» на госиспытаниях впервые произвел пуск крылатой ракеты Х-35 комплекса «Уран» по цели в море. Оружие достигло надводную мишень на удалении 40 километров от корабля. Об этом в Facebook сообщает Министерство обороны России.

«Громкий» должен войти в состав Тихоокеанского флота. В августе корвет, изготавливаемый на Амурском судостроительном заводе, доставили во Владивосток для финальных испытаний.

«Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным для Тихоокеанского флота. Длина корабля составляет 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов. Первая машина проекта 20380 («Совершенный») передана Тихоокеанскому флоту летом 2017 года.

Российская противокорабельная ракета Х-35 предназначена для уничтожения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров и надводных кораблей водоизмещением до пяти тысяч тонн.

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