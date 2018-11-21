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«Обездвиженные» Украиной российские корабли продадут Индии

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Заключенный в октябре между Россией и Индией контракт предусматривает достройку для индийского флота на заводе «Янтарь» (Калининград) двух фрегатов проекта 11356, изначально предназначавшихся для российских моряков, а не строительство новых кораблей. Об этом сообщил блогу bmpd источник в российской судостроительной промышленности.

Достройка коснется фрегатов «Адмирал Бутаков» (заводской номер 01360) и «Адмирал Истомин» (номер 01361). Согласно источнику, фактическая стоимость контракта на достройку данных судов для Индии составляет 1,2 миллиарда долларов.

Авторы блога отмечают, что перспективы третьего недостроенного «Янтарем» фрегата («Адмирал Корнилов» с номером 01362) неизвестны, однако, вероятнее всего, задел будет использован в рамках заключенного в ноябре дополнительного контракта на постройку второй пары фрегатов проекта 11356 на индийской государственной верфи GSL (Goa Shipyard Limited) в Гоа. Четвертый фрегат проекта 11356 планируется полностью построить в Индии.

В bmpd уточняют, что планируемые к достройке на «Янтаре» фрегаты получат штатные газотурбинные главные энергетические установки М7Н производства николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» (Украина). Приобретение (за 76 миллионов долларов) на Украине данных главных энергетических установок в августе одобрила комиссия по оборонным закупкам правительства Индии. Двигатели для двух оставшихся кораблей Индия планирует приобрести позднее.

По данным источника ТАСС, контракт на вторую пару фрегатов «предусматривает передачу технологий».

В апреле гендиректор «Янтаря» Эдуард Ефимов сообщил, что первые три корабля проекта 11356 завод передал флоту, тогда как «у трех оставшихся кораблей полностью сформированы корпуса, они загерметизированы и находятся на воде», «однако по решению военного ведомства их строительство пока приостановлено».

В августе 2017 года вице-президент «Объединенной судостроительной корпорации» по военному кораблестроению Игорь Пономарев заявил, что только пару из второй тройки строившихся для ВМФ России фрегатов проекта 11356 продадут в Индию.

Шесть фрегатов проекта 11356 Минобороны России заказало у «Янтаря» по двум контрактам 2010-2011 годов на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект». Первые три корабля («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров») получили двигатели в срок. Силовые агрегаты для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России после событий 2014 года.

В январе 2018 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российское предприятие «Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся на Украине.

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