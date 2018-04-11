Россия похвалится корпусами кораблей без украинских двигателей

Россия на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018 представит образцы кораблей проектов 11356 и 11661, сообщает «Рособоронэкспорт». До сих пор эта техника получала украинские газотурбинные двигатели.

Также в сегменте вооружения и военной техники для военно-морского флота российская компания покажет образцы противоминного корабля базовой зоны проекта 12701 «Александрит-Э», спасательного судна проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 и дизель-электрическую подлодки «Амур 1650».

Для сухопутных войск Россия продемонстрирует танки Т-90C и Т-90МС, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», автоматы Калашникова последних серий, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э».

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект». Первые три корабля получили двигатели в срок, двигатели для второй тройки были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду, в перспективе они должны получить российские двигатели.

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Корабли на базе проекта 11661, ранее получавшие украинское оборудование, планируется выпускать с немецкими или российскими силовыми агрегатами.

Defexpo India-2018 пройдет в индийском городе Ченнаи с 11 по 14 апреля 2018 года. На стенде «Рособоронэкспорта» представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт. Участие в 2018 году в западных выставках Farnborough Airshow, Euronaval и Eurosatory российская компания пропустит.

В Defexpo India-2018 также участвует (в составе делегации «Укроборонпрома») «Зоря-Машпроект». Украинское предприятие «предлагает своим заказчикам морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для всех типов кораблей и судов — как водоизмещающих, так и на подводных крыльях и на воздушной подушке».

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