Два из трех строившихся для ВМФ России фрегатов проекта 11356 продадут в Индию

Два фрегата проекта 11356, ранее заказанных Минобороны России, будут проданы индийским ВМС, еще один корабль достроят для отечественного ВМФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

По его словам, третий корабль получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. Пономарев пояснил, что судьба этих кораблей, заказанных военными на верфи «Янтарь», была решена межправительственным российско-индийским соглашением, подразумевающим постройку двух фрегатов в России и еще двух — в Индии с участием российских комплектаторов.

«Мы рассчитываем, что по окончании этих работ ВМФ России примет решение о заказе еще как минимум двух фрегатов данного проекта», — сказал Пономарев.

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже переданы флоту, а «Адмирал Макаров» завершает государственные испытания на Балтике. Двигатели для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, но Украина отказалась передавать их России из-за конфликта 2014 года.

Индия в настоящий момент эксплуатирует шесть фрегатов типа Talwar (проект 11356), построенных с 1999 по 2013 год на Балтийском заводе в Петербурге и на калининградской верфи «Янтарь».